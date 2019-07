Netflix wprowadza w swoich produkcjach cenzurę. Takich ujęć już nie zobaczysz

Netflix przejął się badaiami, które wskazywały, że w jego produkcjach bardzo widoczne są sceny, w których pali się papierosy, także w serialach dla młodej widowni. Firma została oskarżona o „zły wpływ” na młodych ludzi.

Dlatego Netflix ogłosił, że w jego nowej serii skierowanej do widzów poniżej 14 roku życia nikt już na ekranie papierosa nie zapali. Podobne restrykcje mają objąć także inne produkcje, nawet te dla widzów dorosłych „z wyjątkiem zapewnienia uwarunkowań historycznych” lub realnej potrzeby scenariusza.

„Netflix wydało świadczenie, w którym tłumaczy, że zdaje sobie sprawę z tego, iż „palenie jest niebezpieczne”, a sceny na ekranie mogą „mieć zły wpływ”.

92% of TV shows across broadcast, cable and streaming that are most popular with young people feature tobacco prominently. That’s a 16% increase since our report last year and it's likely putting those young people at greater risk of becoming smokers. https://t.co/IAArBKDQMG

— Truth Initiative (@truthinitiative) July 3, 2019