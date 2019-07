On to ma tupet! Skompromitowany Sepp Blatter grozi FIFA sądem! Żąda zwrotu zegarków…

No to już jest tupet do kwadratu! Skompromitowany i skorumpowany działacz FIFA Sepp Blatter wraca i grozi organizacji sądem. Dalej mimo dowodów twierdzi, że jest on niewinny, a przez całą sprawę poniósł ogromne szkody moralne. W akcie desperacji zażądał zwrotu zegarków…

Symbol korupcji w światowej piłce – Sepp Blatter przez lata wzbudzał spore kontrowersje. W 2015 roku po wielu doniesieniach o korupcji w związku i przede wszystkim przyznaniu Katarowi organizacji Mistrzostw Świata, sama FIFA i zawiesiła Blattera na 8 lat.

Były szef FIFA miał wręczyć łapówkę. Chodziło o 2 miliony franków szwajcarskich. Mimo dowodów i wieku 83-lat Sepp Blatter dalej utrzymuje, że jest niewinny.

„Minęły cztery lata i nic się od tego czasu nie wydarzyło. Nie wniesiono żadnych zarzutów. Uważam, że ta sprawa powinna zostać zamknięta. Chcę bronić swoich praw, póki żyję. Nie straciłem ducha walki.”

„Co do zegarków, to są one moje własnością. To dla mnie ważne. Gdy pracowałem w przemyśle zegarmistrzowskim stworzyłem swoją własną kolekcję. Ze strony prezydenta Gianniego Infantino nie czuję żadnego szacunku” – stwierdził były szef FIFA.

„Teraz jest już spokojnie, ale wcześniej moja rodzina bardzo cierpiała. Bardziej niż ja. Moja wnuczka była zastraszana w szkole, kiedy miała zaledwie czternaście lat i musiała ją zmienić. To naprawdę straszne. Ona wciąż cierpi z tego powodu. To jest właśnie obecne życie. To jest świat, w którym teraz żyjemy” – podkreślił Sepp Blatter.

Źródło: Super Express