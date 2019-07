Po co pomagać Afryce, skoro stać ją na takie wybryki? Ghana buduje sobie wystawną nową siedzibę parlamentu za pożyczone pieniądze

Decyzja o budowie nowego parlamentu wywołała skandal w kraju i za granicą. Na budowę nowej Izby Deputowanych rząd Ghany musiał bowiem pożyczyć 200 milionów dolarów, a tymczasem ten kraj Afryki Zachodniej boryka się z wieloma znacznie bardziej palącymi problemami.

W internecie rozpoczęła się antyrządowa kampania, a wśród wpisów można przeczytać takie opinie: „To zupełnie bezużyteczne, w szpitalach brakuje wszystkiego, jest wiele zrujnowanych szkół.” W nie lepszym stanie są drogi i inna infrastruktura.

Kampania społecznościowa #DropThatChamber zyskała Facebooku i Twitterze tysiące podpisów wsparcia. Niektórzy proponują, by deputowani pracowali na dwie zmiany lub po prostu podzielili swoje kadencje po połowie.

Komenda Sugar Factory rots away as our leaders watch on.#DropThatChamber pic.twitter.com/g1rFZ80gOm

— #DropThatChamber (@OmgVoiceGhana) July 3, 2019