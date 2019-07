Prowokacja Kingi Rusin, albo głupota. Jan Paweł II, LGBT i IKEA. Jej wpis na Instagramie spotkał się z wieloma nieprzychylnymi głosami

View this post on Instagram

Nie używajcie wiary by nienawidzić bliźniego swego! Nasza wiara jest przepełniona szacunkiem i miłością do bliźniego. Wielebni hierarchowie Polskiego Kościoła! Szanowni Ministrowie Rządu Rzeczpospolitej! Redaktorzy ultraprawicowych mediów! Czy chcecie ukamienować lub zniszczyć naszą sąsiadkę, koleżankę z pracy albo kuzynkę, bo kocha kobietę i trzyma ją za rękę? Bo chce publicznie okazywać swoje uczucia, jak każdy? A może chcecie ukamienować lub zniszczyć zarząd firmy IKEA, która mówi swoim pracownikom, by nie szykanować takich ludzi jak ona i im nie grozić? A może chcecie ją wygnać z Polski? Tak samo jak zarząd Ikei? A może niech się tylko ukryje, nie pojawia się na ulicy? Może niech tylko zniknie z widoku? Może niech nie jada w tych samych restauracjach i nie chodzi do tego samego kina? Używając fragmentów Starego Testamentu (a zapominając o Nowy Testamencie, który jest fundamentem naszej wiary), niektórzy, w tym media i politycy szerzą nietolerancję i nienawiść do osób innych z urodzenia – o innej orientacji. Używając wiary te same media i ci sami politycy bronią ludzi swobodnie sugerujących zabijanie homoseksualistów (pracownik Ikei, na forum publicznym zacytował Stary Testament, wskazując zbieżność ze swoimi poglądami, i napisał na temat osób homoseksualnych: „Obaj będą ukarani śmiercią”). I wreszcie, te same media i ci sami politycy celowo manipulują by szerzyć zło. Sugerują, że propagowanie tolerancji dla inności to zło. Sugerują, że walka z wykluczaniem innych to zło. Te media i ci politycy mają Czarne Serca. I ciężko grzeszą. Powtarzamy jako społeczność Biało-Czerwonych Serc: wolność, w tym wolność słowa, kończy się tam gdzie zaczyna krzywda drugiego człowieka. Tak, niektóre poglądy to zło. Faszyzm to też poglądy i opinie. Nie ma tolerancji dla zła. Kinga Rusin i Marek Kujawa