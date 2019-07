Przez lata udawała sparaliżowaną. Na dobroci ludzi zarobiła i wyremontowała mieszkanie. Wpadła po 5 latach [VIDEO]

„Mistrzowski” sposób na dostatnie życie znalazła mieszkanka Groznego w Rosji. Przez blisko 5 lat udawała niewidomą i sparaliżowaną, aby wymuszać wsparcie, nie tylko finansowe.

Lizan Isakowa bo tak nazywała się kobieta skutecznie oszukiwała mieszkańców miasta, ale także przedstawicieli władz. Wraz z synem bardzo sprytnie budowali w okół niej historię załamanej życiem kobiety.

W tym przypadku można powiedzieć wręcz o nadmiernej chciwości. „Chora kobieta” potrafiła bowiem, przy pomocy m.in. sąsiadów, pisać listy do wielu urzędów jednocześnie, aby podkreślić, że są oni kompletnie niezainteresowani pomocą.

Takie „akcje” skutkowały kolejnymi datkami ze strony lokalnych władz m.in. mowa była o drogim remoncie mieszkania, zakupie nowych mebli oraz sprzętu RTV/AGD.

Wręcz idealny przekręt udałoby się prowadzić nadal, gdyby nie podejrzliwi sąsiedzi. To oni doszli do wniosku, że w mieszkaniu kobiety dzieje się coś dziwnego, gdy ta zostaje sama. Zgłosili się zatem do policji, która założyła w lokalu ukryte kamery.

Długo nie trzeba było czekać, aby na nagraniach zobaczyć, jak kobieta bez żadnego problemu porusza się po pokojach. Jest pełna energii i ewidentnie zadowolona z życia.

Obecnie sprawą zajmują się śledczy. Nie wiadomo, czy kobieta oraz jej syn usłyszą zarzuty.

