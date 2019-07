Silne trzęsienie ziemi w USA. „To największe wstrząsy od kilkudziesięciu lat” [VIDEO]

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 nawiedziło w czwartek południową Kalifornię. Wstrząsy były odczuwalne w oddalonym od epicentrum o ponad 300 km Los Angeles oraz Las Vegas – poinformowały amerykańskie służby sejsmologiczne USGS.

Sejsmolodzy ostrzegają, że wkrótce może dojść do wstrząsów wtórnych, a nawet wstrząsów o większej magnitudzie.

Epicentrum wstrząsów znalazło się w miasteczku Ridgecrest, hipocentrum było na głębokości ośmiu kilometrów; lokalne władze poinformowały, że służby ratunkowe zostały wezwane do co najmniej 24 miejsc, gdzie potrzebna była pomoc medyczna lub wybuchł pożar.

Połowa domów w Ridgecrest jest pozbawiona prądu, na filmach zamieszczonych w sieci widać m.in. zniszczone budynki. To największe trzęsienie ziemi w tamtym regionie od 20 lat.

A 6.4 magnitude earthquake struck Southern California on Thursday, the largest to hit the region since 1999, officials said.

A seismologist warns that "an even bigger quake" could come in the next few days.

Here's @carterevans https://t.co/mTL7YybdBe pic.twitter.com/59TXW0DtRl

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 4, 2019