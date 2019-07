Skandal w Szwajcarii! Ochroniarze prezydenta Kamerunu skazani za „molestowanie” dziennikarza

Informowaliśmy już, że podczas pobytu prezydenta Kamerunu Paula Biyi w Genewie doszło przed hotelem Intercontinental, gdzie przebywał, do skierowanej przeciw niemu manifestacji. Szwajcarski dziennikarz, który zbierał wśród nich informacje został wówczas zatrzymany przez ochronę prezydenta i skonfiskowano mu telefon.

W obronie dziennikarza wystąpili m.in. Reporterzy bez Granic. Zareagowały także władze, które wytoczyły ochroniarzom proces.

Pięciu mężczyzn z tajnych służb Kamerunu zjawiło się 3 lipca w sądzie. Szósty członek ochrony – kobieta – została zwolniona z tego obowiązku, bo jest posiadaczem paszportu dyplomatycznego. Sąd rozpatrzył skargę dziennikarza Radio Télévision Suisse (RTS) o napaść przed hotelem w czasie wykonywania obowiązków.

The Geneva prosecutor's office says six members of President Biya's security team have been arrested over the alleged harassment and injury of a Swiss journalist during a protest outside one of the city's most prestigious hotels.

