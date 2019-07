Skandaliczne słowa ukraińskiej minister! „Dziś potrzeba nam takich ludzi jak Szuchewycz”. Co zrobi Zełenski?

Skandaliczne i kłamliwe – tak najkrócej określić można słowa, która napisała p.o. ministra zdrowia Ukrainy, Ulana Suprun. Polityk kolejny raz objawiła się jako wielka zwolenniczka OUN i UPA.

Dziś – 112 lat od dnia urodzin twórcy i dowódcy UPA, Romana Szuchewycza. Jego walka miała jeden cel – osiągnięcie zjednoczonego i niepodległego państwa ukraińskiego. I on czynił wszystko co możliwe, by to osiągnąć. Dziś potrzeba nam w kraju takich ludzi, jak Szuchewycz – napisała na twitterze Suprun 30 czerwca, dołączając do wiadomości zdjęcie jednego z katów Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Na tym się jednak nie zakończyło. Dłuższy wpis opublikowany został na facebookowym profilu Ulany Suprun. Oprócz wspomnianych wyżej słów polityk stwierdziła również, że kolaboracja Szuchewycza jest historycznym „fejkiem”, który został rozpowszechniony przez sowiecką propagandę.

Ten mit był głównym elementem sowieckiej propagandy, wymierzonej przeciwko OUN i UPA – napisała.

Przypomnijmy, Roman Szuchewycz był głównodowodzącym UPA, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Historycy wielokrotnie zarzucali mu także współpracę z Niemcami m.in. aktywność w Waffen-SS „Galizien” czy też „Nichtigall” i „Roland”.

P.o. minister zdrowia Ukrainy, Ulana Suprun nie pierwszy raz udzieliła wypowiedzi, którą można nazwać floryfikującą Banderę, Szuchewycza czy też oddziały OUN – UPA. Wspomnieć można chociażby jej wypowiedzi dotyczące pracy w ministerstwie, gdzie każda decyzja podejmowana ma być poprzez pytanie „Co zrobiłby Stepan Bandera?”.

