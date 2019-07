Szwajcarska gazeta pisze o „Polakach mordujących Żydów.” I nic sobie nie robią z interwencji naszego ambasadora

Szwajcarska gazeta „Neue Zurcher Zeitung” zamieściła wywiad z historykiem, w którym jest mowa o „Polakach mordujących Żydów”. Publikacja ta spotkała się z reakcją ze strony polskiego ambasadora w Bernie, Jakuba Kumocha. Redakcja pozostała jednak niewzruszona.

Historyk Yehud Bauer stwierdził w wywiadzie dla „Neue Zurcher Zeitung”, że Polacy podczas Holocaustu zamordowali między 150 a 200 tys. Żydów. Po publikacji materiału Ambasador RP w Bernie wystosował oficjalne pismo z prośbą o sprostowanie.

W piśmie tym ambasador napisał: „Odrzucamy tę insynuację. Zacytowane przez pana Bauera liczby to rezultat sfałszowania źródła historycznego. Nie są one udowodnione naukowo. W lutym 2019 r. przyznał to w swoim komentarzu dziennik „Jerusalem Post”, co dla mnie oznacza przełom w dialogu polsko-żydowskim”.

Redakcja gazety całkowicie zlekceważyła otrzymane pismo. Pracownicy polskiej ambasady zdradzają, że już wielokrotnie apelowali o sprostowanie.

