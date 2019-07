Węgrzy zbudują sobie port morski we Włoszech. Kupili już teren

Węgry zbudują w Trieście port morski dla węgierskich przedsiębiorstw – poinformował w piątek minister spraw zagranicznych i handlu tego kraju Peter Szijjarto na wspólnej konferencji prasowej w Trieście z ministrem spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvinim.

Szijjarto oświadczył, że porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w piątek. Jak powiedział, Węgry za 31 mln euro kupiły w porcie w Trieście teren o powierzchni 32 ha z 300-metrowym dostępem do morza w ramach 60-letniej koncesji. Jego słowa przytoczyła agencja MTI.

Planowana jest także inwestycja wartości prawie 100 mln euro w porcie bezcłowym, aby węgierskie przedsiębiorstwa mogły stąd dostarczać swoje towary eksportowe. Oczekuje się, że eksport ten wynosiłby około 2 mln ton rocznie, tj. 78 tys. kontenerów – pisze MTI.

Węgierski minister zaznaczył, że Włochy są czwartym co do wielkości partnerem handlowym Węgier, a zarazem 5. co do wielkości inwestorem w jego kraju – 700 włoskich przedsiębiorstw zatrudnia na Węgrzech około 15 tys. osób.

Szijjarto oznajmił też, że Węgry i Włochy są strategicznymi sojusznikami, gdyż oba te kraje mają wizję Unii Europejskiej składającej się z silnych państw narodowych wiernych swojej tożsamości narodowej, historii oraz dziedzictwu religijnemu.

Pokreślił, że Węgry i Włochy chcą Unii, która szanuje państwa narodowe, oraz chcą kierownictwa unijnego, które stworzy silne granice zewnętrzne i nie będzie atakować broniących ich państw. Za szokujący uznał fakt, że kraje strzegące swych granic i obywateli są atakowane. Jak zaznaczył, Salviniemu należy się uznanie.

Powiedział, że oba kraje są przekonane, iż granic zewnętrznych UE należy bronić na lądzie i na morzu, i wyraził nadzieję, że będzie możliwa współpraca z nową szefową Komisji Europejskiej. Jak dodał, już udało się udaremnić kandydowanie na szefa Komisji „człowieka George’a Sorosa”. Zdaniem władz Węgier „człowiekiem Sorosa” jest Frans Timmermans.

Salvini ze swej strony oznajmił, że Włochy są gotowe wyasygnować większe środki, by „zaplombować granicę ze Słowenią i ostatecznie zatrzymać napływ nielegalnych migrantów”.

Od objęcia rok temu stanowiska Salvini dokonał antyimigranckich posunięć, które doprowadziły do spadku liczby nowych przybyszów. Według oficjalnych danych Morze Śródziemne pokonało w tym roku 2790 migrantów, co oznacza spadek o 83 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. (PAP)