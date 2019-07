Zakaz korzystania z wody. Skażenie groźną bakterią w jednej z polskich miejscowości

We wsi Sobótka, w województwie dolnośląskim, zakazano mieszkańcom korzystania z wody. Wszystko dlatego, że została ona skażona bakterią E. coli.

Woda z wodociągu sieciowego Świątniki,zaopatrującego gminę Sokółka (woj. dolnośląskie) została skażona bakterią E. coli. W związku z podwyższonym stężeniem tej bakterii wprowadzono zakaz korzystania z wody obowiązujący we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Sobótka poza Sulistrowiczkami.

Zakaz oznacza, że woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków. Nie można jej również używać do mycia naczyń, owoców, mycia zębów czy przemywania zranień. Nie może być również wykorzystana do urządzeń sanitarnych, np. WC.

Jakie są objawy zakażenia bakterią E. coli

Bakteria E. coli, czyli pałeczka okrężnicy, występuje naturalnie w ludzkim organizmie i pełni funkcję rozkładania spożywanych pokarmów.

Wykryta w wodzie jest jednak bardzo niebezpieczna dla ludzkiego zdrowia. Wypicie takiej wody może skutkować biegunką o różnym natężeniu. W kale może pojawić się krew, a choremu zagraża odwodnienie.

Bakteria jest również bardzo niebezpieczna dla układu moczowego, może powodować hemolityczno-mocznicową, ostrą niewydolność nerek, oraz prowadzić do żółtaczki czy zatrzymania moczu.

Źródło: Gazeta Wrocławska