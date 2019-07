Ani Lewandowski, ani Piątek. To najgłośniejszy polski transfer lata. Bramkarz przechodzi do PSG

Sportowe media w ostatnich tygodniach sporo rozpisują się o ewentualnych transferach najlepszych polskich piłkarzy, czyli Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka, ale wszystko pozostaje w sferze plotek i spekulacji. Tymczasem niespodziewanie doszło do prawdziwego transferowego hitu z udziałem Marcina Bułki. Młody Polak zamienił Chelsea na Paris St Germain!

Utalentowany polski bramkarz podpisał dwuletnią umowę z mistrzem Francji. W drużynie PSG występują takie gwiazdy światowego futbolu jak Neymar, Kylian Mbappe czy Edison Cavani.

19-letni Bułka ostatnio reprezentował barwy Chelsea. Trafił tam trzy lata temu z Escoli Warszawa. W londyńskim zespole występował w młodzieżowych drużynach. Grał też w reprezentacji Polski juniorów.

– Jestem bardzo zadowolony i zaszczycony, mogąc dołączyć do Paris Saint-Germain. Ten klub ma nie tylko wspaniałą renomę we Francji i Europie, ale jest również znany z tego, że w ostatnich latach pozwalał wielu młodym graczom pokazać swój potencjał. Po moim doświadczeniu w Anglii zrobię wszystko, aby kontynuować tutaj moje postępy z tym fantastycznym składem, a szczególnie z najlepszymi bramkarzami. Nie mogę się już doczekać dołączenia do treningów w poniedziałek – powiedział Bułka, cytowany na oficjalnej stronie PSG.

Niedawno z francuskiego giganta odszedł doświadczony włoski golkiper Gianluigi Buffon, który wrócił do Juventusu Turyn.

Ponadto w bramce PSG występuje Alphonse Areola, a do Eintrachtu Frankfurt był wypożyczony do końca minionego sezonu Niemiec Kevin Trapp. Wynika z tego, że polski bramkarz będzie ubiegać się o miano trzeciego w drużynie.

W przeszłości zawodnikiem Paris Saint-Germain był Grzegorz Krychowiak, który aktualnie reprezentuje barwy Lokomotiwu Moskwa.