Minister obrony narodowej Niemiec ma największe szanse na zdobycie posady Przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen doprowadziła do ruiny Bundeswehrę, a ostatnio zasłynęła z przeprowadzenie w niej badań na temat różnorodności.

Kandydatka na szefową eurokratów zgodnie uznawana jest za najgorszą minister w niemieckim rządzie. Jej pierwszą decyzją po objęciu resortu obrony było zafundowanie Bundeswehrze przedszkoli. Jej rządy to pasmo klęsk jakich (na szczęście nie na wojnie) doznaje niemiecka armia. Jedną z jej ostatnich decyzji było przeprowadzenie w maju tego roku testów na różnorodność w Bundeswehrze.

Służba Psychologiczna Bundeswehry wysłała w imieniu Ministerstwa Obrony do żołnierzy kwestionariusz zatytułowany: „Kolorowo w Bundeswehrze? Barometr różnorodności”.

Poprzez badanie resort obrony chciał się dowiedzieć ilu żołnierzy czuje się mężczyznami, ile kobietami, albo ilu uważa, że nie ma żadnej płci, albo ma taką, czy owaką. Żołnierze mieli tez odpowiedzieć na pytanie jak często rozmawiają o swojej seksualności i jakie są pożytki z „różnorodności w oddziałach”.

Ursula von der Leyen chciała się też dowiedzieć, jak często żołnierze mają do czynienia ze zmiennopłciowcami. Georg Pazderski, zastępca rzecznika federalnego Alternatywy dla Niemiec skrytykował kwestionariusz jako skandaliczny nonsens.

– W Mali i innych teatrach wojennych nasi żołnierze walczą codziennie i ryzykują życiem, podczas gdy pani von der Leyen i jej pracownicy nie mają nic lepszego do roboty, niż wysłać kwestionariusz dotyczący preferencji seksualnych, różnorodności i manii płci – powiedział, komentując ankietę.

„Jeśli Leyen i przywódcy polityczni w oczywisty sposób nie są w stanie ustalić właściwych priorytetów, to generałowie muszą wreszcie pokazać kręgosłup i wyraźnie przeciwstawić się bezsensownym planom minister. Takie śmieszne ankiety nie tylko zmieniają nas w międzynarodową kpinę, ale także podważają morale oddziałów, ponieważ każdy żołnierz uważa, że ​​kierownictwo nie troszczy się o to, co naprawdę go niepokoi i jakie są prawdziwe problemy sił zbrojnych” – napisano w oświadczeniu.

„Bezsensowne kwestionariusze nie chronią życia i nie zastępują brakujących materiałów lub personelu. Ta groteskowość na czele Departamentu Obrony musi wreszcie się skończyć. Von der Leyen zawiodła na całej linii. Kiedy Merkel w końcu wyciągnie konsekwencje i wyśle ​​Leyen do domu?” – dodano.

Jak się okazało Merkel być może uda się wreszcie pozbyć Ursuli von der Leyen. Prawdopodobnie zostanie ona Przewodniczącą Komisji Europejskiej i być może uda jej się rozwalić Unię tak, jak rozwaliła Bundeswehrę.