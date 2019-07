Gigantyczna kraksa na „Piekielnej Górze”. Setki rowerzystów upadło w trakcie wyścigu na lodowcu [WIDEO]

W czasie dorocznego wyścigu Mountain of Hell doszło do gigantycznej kraksy. Na lodowcu we francuskich Alpach wywróciły się setki kolarzy.

Wyścig „Piekielna Góra” rozgrywano we francuskim kurorcie alpejskim Les Deux Alpes. Start wyznaczono na lodowcu na wysokości 3400 metrów. Do wyścigu stanęło 700 kolarzy.

Strat jest wspólny, więc w tym samym momencie setki kolarzy ruszyło w dół. Dla ogromnej części z nich wyścig zakończył się już po 30 sekundach, kiedy kolarze osiągnęli prędkość blisko 100 kilometrów na godzinę.

Jeden wypadek wywołał następne, a potem gigantyczną kraksę, gdy rozpędzeni rowerzyści wpadali na tych, którzy upadli wcześniej.

Szalony liczący 24 kilometry wyścig Mountain of Hell ostatecznie wygrał Francuz Kilian Bron. Zawodnicy, którzy uczestniczyli w kraksie nie odnieśli poważniejszych obrażeń.