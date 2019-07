Kukiz będzie szukał koalicjantów w wyborach parlamentarnych. Wybierze PSL? Mają termin do 15 lipca

Pozostajemy otwarci na współpracę z organizacjami i osobami podzielającymi nasze postulaty w zakresie zmian ustroju politycznego, upodmiotowienia obywateli, uproszczenia systemu podatkowego, obniżenia podatków i składek oraz odbiurokratyzowania gospodarki – napisał na facebooku Paweł Kukiz, podsumowując przedwyborcze posiedzenie klubu Kukiz’15.

Jak dowiadujemy się relacji lidera ruchu, obrady planujące najbliższe działania związane z wyborami parlamentarnymi trwały cały dzień i doprowadziły do kilku ważnych ustaleń. Jednym z nich jest fakt, iż Kukiz’15 jest gotowe samodzielnie wystartować w wyborach, jednak w miarę możliwości, będzie również szukało koalicjantów.

W związku z tym ustaliliśmy, że ruch obywatelski Kukiz’15 jest gotowy do samodzielnego startu w jesiennych wyborach do parlamentu – napisał Paweł Kukiz na swoich facebookowym profilu.

Otrzymałem od klubu legitymację do zawarcia ewentualnego porozumienia wyborczego z tymi opcjami politycznymi, które popierają postulaty naszego ruchu. Termin zawarcia tych porozumień to czas maksymalnie do 15.07.2019 – dodał.

Słowa Pawła Kukiza to kolejne potwierdzenie, co raz głośniej wypowiadanych plotek o wyborczej koalicji Kukiz’15 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obie formacje polityczne znajdują się na granicy progu wyborczego i połączenie sił mogłoby znacznie pomóc w zdobyciu wymaganych 8 procent, które pozwoliłyby wprowadzić do Sejmu kilku posłów.

Źródło: Facebook.com/pkukiz / NCzas.com