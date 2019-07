Pedofile w natarciu. Kanadyjska publiczna telewizja otwarcie propaguje dewiacje wśród dzieci [VIDEO]

Kanadyjska publiczna telewizja wyemitowała film pokazujący dzieci wcielające się w rolę dewiantów LGBT. Niektóre z nich mają po 9 lat.

Film zrobiła publiczna stacja CBC opłacana przez kanadyjskich podatników. W programie CBC Kids News pokazano dzieci odgrywające przebierańców – tzw drag Queens.

W dokumencie „Drag kids” dzieci, z których kilka ma zaledwie po 9 lat w wulgarnych wyzywających makijażach odstawiają tańce erotyczne. Dzieci opowiadają co to znaczy „drag”. Dla nich to artystyczny występ, w którym „odsłaniają swoją osobowość”. 9-letni Stefan opowiada jak dla rozrywki chłopcy „przekształcają się w kobiety, a kobiety w mężczyzn”.

Film jednoznacznie skojarzony jest z ideologią LGBT. Jego autorzy jak mówią chcą uświadomić, że każdy może zostać przebierańcem – drag. 12-letnia dziewczynka opowiada co to znaczy uświadomić sobie, że jest się homoseksualistą, albo zmiennopłciowcem.

Wszystkie dzieci mówią, że występowanie jako przebierańcy „pomaga im być sobą”.

What's it like to be a KID #DRAGQUEEN? 👠💄🌈 @CBCKidsNews spoke with the four stars of CBC's new #DragKids documentary to find out what #drag is, and why they do it. #lgbtq #queer #kiddragqueen @cbcdocs pic.twitter.com/Mip5pZMOjE

— CBC Kids News (@CBCKidsNews) July 4, 2019