Piotra Kraśkę cieszy fakt, że Kinga Rusin się rozebrała. „Jej ciało wygląda świetnie”. Czy polscy celebryci nie mają wstydu?

Pisaliśmy już o ekshibicjonistycznych zapędach Kingi Rusin, które celebrytka tłumaczy motywami ideowymi. Jak się okazuje fakt, że Kinga zdjęła majtki cieszy nie tylko anonimowych fanów wdzięków pań po „czterdziestece”, ale również kolegę Kingi z dzieciństwa – Piotra Kraśkę.

Kinga Rusin i Piotr Kraśko znają się od małego. Oboje wychowali się na tym samym podwórku. Rodzice obojga byli związani z mediami publicznymi. Gdy ostatnimi czasy reżim bardziej przychylny Piotrowi zmienił się na mniej przychylny to Kraśko musiał ewakuować się z telewizji propagandowej obozu rządzącego i przeniósł się do telewizji propagandowej paraopozycji.

Tam trafił do programu swojej starej przyjaciółki Kingi Rusin. Chodzi oczywiście o telewizję śniadaniową, którą Polacy oglądają rano, zazwyczaj bez głosu, tylko dlatego że w prawym dolnym rogu wyświetla im się wtedy godzina i dzięki temu nie spóźniają się do pracy.

Nie wiadomo co przez ten cały czas siedziało w głowie pana Piotra, bo z jego wypowiedzi można wywnioskować, że długo czekał aż Kinga się rozbierze, a wcześniej obserwował ją w stroju kąpielowym:

„Kinga w końcu nie bała się rozebrać. Myślę, że najważniejszy dla niej był fakt, że robiła to w słusznej sprawie, czyli promowania ekologicznego stylu życia, Rozmawiałem kiedyś na temat z Tomaszem Raczkiem, czyli naczelnym „Playboya” i mówił, że bardzo długo namawiał Kingę, by się rozebrała, ale nigdy się nie zgodziła. Do teraz. Kinga w życiu nie wyglądała lepiej, a znam ją naprawdę od dziecka. Wygląda absolutnie fenomenalnie. Parę razy widziałem ją na wakacjach, gdy pływaliśmy i naprawdę jej ciało wygląda świetnie„.– powiedział celebryta.

Cóż, taka rekomendacja z ust kolegi z dzieciństwa jest co najmniej dziwna.

Źródło: Pudelek.pl