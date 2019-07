PO w terenie w poszukiwaniu wyborców. To już chyba lepiej, by w domu siedzieli [VIDEO]

Po ostatnich wyborach PO i cała sklecona opozycja doskonały niezwykłego odkrycia, że nie wystarczy siedzieć w domu i występować w TVN, tylko trzeba rozmawiać z obywatelami. Dlatego też rozpoczął się najazd na rożne miejscowości, gdzie sklecona opozycja pokazuje jak brata się z ludem.

Politycy PO i czego tam jeszcze wyjechali w Polskę i bratają się z ludem. A to zjedzą zupę, a to z kimś tam zagadają. Dlatego internauci z całej Polski dokumentują niezwykłą aktywność PO i jakiejś tam ich całej opozycji, czy komitetu. (na razie to nikt nie wie, kto tam w ten skład koalicji opozycyjnej wchodzi. Póki co są PO, Nowacka i resztki po Nowoczesnej).

Opis jest zbędny, bo jaki jest koń to na zamieszczanych w mediach społecznościowych filmikach widać.

Zupa pyszna niczym miód!!

Poleca Grzegorz Schetyna!

Ps. W sumie to nie wiedziałem, że patriotyzm dzieli się na fałszywy i prawdziwy… Ktory jest który wyjaśnia niezawodny poseł Brejza z POKO😂😂😂

>bądź Opozycją

>rusz dupę z miasta do "zwykłych ludzi"

>drwij z potencjalnych wyborców

>dziw się, że mają Cię w dupie i przepierdolisz wybory na jesień Brawo Arłukowicz

Klich do kobiety, która nie jest zadowolona ze spotkania:

Klich do kobiety, która nie jest zadowolona ze spotkania:

"Noo proszę pana"#TotalnyChaos

Najkrótsze podsumowanie rządów poprzednich i obecnych! 😂😂😂 „Ci kradli i tamci kradli ale Ci to się przynajmniej dzielą!!!” Po prostu piekne!!!

😂😂😂