Prezydent Gdańska zapowiada pozew przeciwko „Sieci”. Bardzo boli ją okładka magazynu

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała na konferencji prasowej, że wystąpi na drogę prawną przeciw tygodnikowi który opublikował okładkę obrażającą gdańszczan – informuje reporter Radia ZET Maciej Bąk.

Tygodnik na swoje okładce opublikował twarze: m.in. Aleksandry Dulkiewicz, Donalda Tuska wraz z mocno wybitym tytułem: „Czy Gdańsk chce do Niemiec?”

Aleksandra Dulkiewicz: Występujemy na drogę prawną przeciw tygodnikowi który opublikował okładkę obrażającą gdańszczan. Na początek będziemy domagali się sprostowania oczywistych nieprawd w artykule. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/93iqPYmm6g — Maciej Bąk (@MaciejBk1) 5 lipca 2019

„To co polskie w Gdańsku nie jest pielęgnowane. Najlepiej obrazuje to przykład Westerplatte, miejsca chwały naszych żołnierzy. Za to niemieckość widać na każdym kroku, a już kompletnie niewytłumaczalna jest determinacja, z jaką lokalne władze odwołują się do tradycji Wolnego Miasta, z którego polskość była brutalnie rugowana” – napisali Marek Pyza, Andrzej R. Potocki i Marcin Wikło w numerze tygodnika „Sieci”.

Sprawę skomentował Kacper Płażyński, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska.

„Ale wydaje mi się, że lepiej odnosić się do meritum sporu. Należy odnosić się do argumentów i pytań, które padają, a są one konkretne. W całym sporze nie chodzi w moim przekonaniu o to, czy Gdańsk chce do Niemiec, bo nikt na poważnie tego nie rozważa. Chodzi o dziwne zachowania w kontekście realizowanej przez władze Gdańska polityki historycznej. Te zachowania w polegają na przykład na promowaniu, hołubieniu tych kart gdańskich historii, które dla Polski i Polaków są kartami czarnymi. I ludzi, którzy uważali Polaków za gorszy gatunek człowieka.”

Źródło: „Sieci”