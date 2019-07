Prokuratura na Ukrainie bierze się za majątek Juszczenki. Nie darują byłemu prezydentowi

Prokuratura Generalna Ukrainy zwróciła się do sądu o aresztowanie mienia byłego prezydenta kraju Wiktora Juszczenki, który występuje jako podejrzany w sprawie o przywłaszczenie przez jego poprzednika Wiktora Janukowycza rezydencji państwowej Meżyhiria.

„W ramach postępowania, w którym Juszczenko podejrzewany jest o sprzyjanie przejęciu Meżyhiria przez Janukowycza, Prokuratura Generalna zwróciła się do sądu z prośbą o nałożenie aresztu na mienie Juszczenki – powiedział w piątek przedstawiciel prokuratury Serhij Horbatiuk.

Na razie nie wiadomo, w jakim terminie odbędzie się rozprawa w tej sprawie.

Juszczenko oświadczył w czerwcu, iż był przesłuchiwany w prokuraturze, jednak odrzucił oskarżenia pod swoim adresem w związku z przejęciem Meżyhiria i wyraził gotowość udowodnienia przed sądem swojej niewinności.

„Odrzucam te oskarżenia, gdyż nie widzę ani podstaw, ani przyczyn. Udowodnię to w sądzie! Czy jest w tej sprawie kontekst polityczny? Oczywiście, że jest” – pisał wówczas w sieciach społecznościowych.

„Społeczeństwo widzi, jak unikają odpowiedzialności figuranci głośnych spraw związanych z separatyzmem, zdradą stanu i zabójstw na Majdanie. Dlatego wyszukiwane są nowe, głośne sprawy i odbywa się imitacja aktywnej działalności” – ocenił Juszczenko, mówiąc o działaniach prokuratury.

Meżyhiria to 135-hektarowa, otoczona wysokim ogrodzeniem posiadłość, do której Janukowycz przeprowadził się, gdy po raz pierwszy był premierem Ukrainy w latach 2002-2004. Do Janukowycza formalnie należało zaledwie 1,7 hektara ziemi, jednak do dyspozycji miał cały ośrodek z luksusowymi domami, kortami tenisowymi i sztucznymi jeziorami.

W 2007 roku Meżyhiria została przejęta od państwa przez spółki związane z Janukowyczem i jego otoczeniem. W 2014 roku, po ucieczce Janukowycza z Ukrainy, rezydencja została otwarta dla zwiedzających. Znaleziono w niej wówczas wiele dokumentów, które świadczyły m.in. o przekupywaniu sędziów, oraz akta personalne niebezpiecznych dla Janukowycza dziennikarzy.

W 2017 r. rezydencja Meżyhiria przeszła w ręce skarbu państwa.

Juszczenko był prezydentem Ukrainy w latach 2005-2010. Janukowycz stał na czele państwa od 2010 roku do lutego 2014 roku, gdy został obalony w wyniku proeuropejskiej rewolucji na Majdanie Niepodległości w Kijowie. Obecnie Janukowycz ukrywa się w Rosji. W styczniu został skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu. Były prezydent sądzony był zaocznie.

