Przerażające nagranie kamienicy jak po bitwie. Potężny wybuch gazu w Bytomiu [VIDEO]

W Bytomiu doszło do potężnego wybuchu gazu. W kamienicy przy ulicy Katowickiej doszło do wybuchu, po którym rozpoczął się pożar. W jego wyniku ucierpiały co najmniej trzy osoby.

Do wybuchu doszło kilkanaście minut po godzinie 13. O 13.19 zgłoszenie przyjęte zostało przez służby. Na miejsce przybyły cztery zastępy straży pożarnej oraz dwa plutony gaśnicze z sąsiednich miast.

Prawdopodobną przyczyną pożaru był wybuch butli z gazem. Pożar został już ugaszony, po wcześniejszej ewakuacji mieszkańców. Obecnie trwa przeszukiwanie budynku.

Jedna z kobiet zamieściła w sieci nagranie pokazujące miejsce zdarzenia: