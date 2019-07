Szokująca „moda” wśród nastolatków. Złapanym w USA grozi nawet 20 lat więzienia [WIDEO]

Poszukujący popularności kretyni i kretynki lansują nową modę w internecie. W sieci zamieszczają obrzydliwe nagrania pokazujące jak m.in wylizują lody, a potem odkładają, by ktoś je kupił.

Modę zapoczątkowano w Teksasie. Młoda dziewczyna zamieściła w sieci nagranie zrobione przez swojego chłopaka pokazujące jak w sklepie Walmart wyciąga z zamrażarki wielkie opakowanie lodów, otwiera je liże, a potem z powrotem odkłada, tak by ktoś je kupił.

Nagranie z tej obrzydliwej „akcji” obejrzało miliony internautów. Para obrzydliwców zyskała sławę, ale ściągnęła na siebie też wielkie kłopoty. Policja z teksaskiego Lufkin, gdzie był sklep Walmartu szybko ustaliła tożsamość dziewczyny. Jej dane są utajnione, bo ma 17 lat, ale wiadomo, że grozi jej nawet do 20 lat więzienia i 10 tysięcy dolarów grzywny.

Oddzielnie grożą jej procesy cywilne o ogromne odszkodowania ze strony sieci sklepów Walmart i producenta lodów Blue Bell, które wylizywała idiotka. Ze sklepu zostały wycofane wszystkie lody, także innych firm.Ponieważ sprawa stała się głośna w całych Stanach Zjednoczonych wiadomo już, że producent tych lodów, a także prawdopodobnie inni zmuszeni będą zrobić nowe zabezpieczenia na opakowaniach, chroniące przez takimi obrzydliwymi akcjami.

Wcześniej policja omyłkowo zatrzymała inną idiotkę, która chwaliła się, że to ona wylizywała lody. W sieci zamieściła komentarz:”Byłam chora”, Ciekawe, czy udało mi się wywołać epidemię”.

Akcja obrzydliwych kretynów stała się popularna. Do sklepów wchodzą naśladowcy, którzy chwalą się lizaniem, piciem, gryzieniem innych produktów. Na jednym z nagrań widać jak jakaś idiotka płucze sobie zęby środkiem do higieny jamy ustnej, a potem wypluwa płyn z powrotem do butelki.