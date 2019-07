Ubogacenie kulturowe w praktyce. W niemieckim Essen klan rodzinny brutalnie pobił 18-latka [VIDEO 18+]

Do brutalnego pobicia doszło w niemieckiej miejscowości Essen. Jak podają tamtejsze media, członkowie arabsko-libańskiego klanu rodzinnego dokonali linczu na 18-latku. Ten z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Do internetu wyciekł film ze zdarzenia.

Nie są znane powody brutalnego pobicia. Wiadomo, że ofiarę zwabiono podstępem. Za pomocą jednej z aplikacji randkowych, zakładając fałszywe konto, sprawcy umówili się z 18-latkiem na podwórku szkolnym. Czekali na niego w liczbie około 10 osób, a następnie brutalnie pobili.

Sprawcami są członkowie arabsko-libańskiej rodziny. Na filmie widać, jak rzucają się na 18-latka w kilka osób, biją, kopią, ciągną po betonie, plują oraz rozbierają. Przy okazji wszystko nagrywają.

Do pobicia miało dojść 4 czerwca, 2 dni przed 18. urodzinami ofiary. Urodziny spędził na oddziale intensywnej terapii, a jego stan był bardzo ciężki. Nagranie do sieci wyciekło dopiero teraz.

– To poważny napad, niebezpieczny atak. Podejrzani są nam znani. Nie dostarczamy dalszych informacji w związku z trwającym dochodzeniem – powiedziała Annette Milk, rzecznik prokuratora.

O sprawie zrobiło się głośno dopiero, gdy wyciekł do internetu film, czyli miesiąc po zdarzeniu. Wcześniej próbowano pobicie zatuszować.

Niemcy nie radzą sobie z przestępczością w wykonaniu wielkich imigracyjnych rodzin przestępczych. Zjawisko znane od dawna wymknęło się ostatecznie spod kontroli wymiaru sprawiedliwości. Rodzinne klany przypominają struktury mafijne.

W przeciwieństwie do działających jednak w ukryciu mafii, afiszują się swym bogactwem, a przestępstw dokonują bezczelnie i oficjalnie w poczuciu swej bezkarności oraz niezwykle silnej solidarności w obrębie rodzinnego klanu.

Niemcy. Essen. Kolejny człowiek pobity przez różnorodność i ubogacenie kulturowe.

Germany. Essen. Another man beaten by diversity and cultural enrichment.

Źródło: derwesten.de/nczas.com