Anna Mucha chciała być EKO i „zero waste”. Gwiazda TVP skończyła cała w plastiku [FOTO]

wczoraj miałam #dzienbezplastiku, który (o ironio!) niespodziewanie skończyłam w takim stroju 😳😜😂 miałam zostać bohaterka, a wyszło jak wyszło … co jest tym bardziej przerażającą lekcją! ale się nie poddaje 💪🏼 a poza tym chciałam się pochwalić, ze miałam wczoraj bardzo udany dzień ! i podziękować Kindze Lewinskiej i całej ekipie @mjakmilosc.official 💋 wy już wiecie za co 😜😂❤️❤️❤️