Bardzo szybko zbliża się do naszej planety! To asteroida czy może spodek kosmiczny?

Obiekt o nazwie (66391) 1999 KW4 za miesiąc zbliży się do naszej planety. Po raz pierwszy zaobserwowano go 21 lat temu dzięki teleskopom zlokalizowanym w Arizonie (USA). Do dziś naukowcy nie mają pewności czym obiekt właściwie jest.

Ten tajemniczy obiekt wykonuje okrążenie wokół słońca w ciągu 187 ziemskich dni i maksymalnie oddala się od największej gwiazdy naszej galaktyki na 162 miliony kilometrów.

Ostatni raz (66391) 1999 KW4 był tak blisko ziemi 18 lat temu. Wtedy tajemniczy obiekt zbliżył się do nas na 4 mln 700 tys. kilometrów – to potencjalnie niebezpieczna odległość.

(66391) 1999 KW4 jest całkiem spory, ma 1 kilometr 320 m, a na dodatek kształtem przypomina… latający spodek! Jest okrągły i spłaszczony – dokładnie tak jak statki kosmiczne z kreskówek.

Obiekt porusza się z niezwykłą prędkością pokonując 22 kilometry w ciągu zaledwie jednej sekundy. W tym tempie dotrze do nas w przyszłym miesiącu.

Minie nas oddalony prawdopodobnie na 5 mln 180 tys. kilometrów, ale już za 5 lat przybędzie do nas i znajdzie się dwa razy bliżej. To można uznać za bardzo niepokojące!