Berkowicz krótko: W Polsce jest dyktatura korporacji, czyli nowa forma socjalizmu. Przez połowę życia jesteśmy niewolnikami tego państwa [VIDEO]

Konrad Berkowicz, wiceprezes partii KORWiN, w czasie kiedy jej przedstawiciele byli jeszcze zapraszani do telewizji reżymowej, przypomniał zgromadzonym w studio, czym jest kapitalizm. I odpowiedział na pytanie, czy obecnie w Polsce mamy z nim do czynienia, tak jak przedstawia się to w mediach.

– To co teraz mamy w Polsce, to nie jest kapitalizm, to nie jest wolność gospodarcza, to jest jej zaprzeczenie. Teraz politycy mają prawo ingerować w gospodarkę, co powoduje, że ludzie z wielkim kapitałem, korporacje z tabunem prawników, którzy mogą się w tym odnaleźć, mogą wpływać na prawo tak, żeby to prawo sprzyjało im, a sekowało maluczkich – zaczął Berkowicz.

– Dlatego właśnie efekt jest taki, że prawo nasze jest jak pajęczyna, bąk się przebije, ugrzęźnie muszyna – dodawał. – W Polsce nie ma kapitalizmu, w Polsce jest dyktatura korporacji, czyli nowa forma socjalizmu, nowoczesna komuna, gdzie zamiast komunistycznych zakładów pracy mamy wielkie korporacje, które są poukładane z systemem – zauważał wiceprezes partii KORWiN.

– Jak pytają czy jest państwo w Polsce wolność, jak można mówić, że jest w Polsce wolność, kiedy minimum 50 procent wypracowywanych przez nas pieniędzy, 50 procent naszych owoców pracy jest zabierane przez państwo. Co to oznacza? – kontynuował. – Przez połowę życia wstajemy do pracy tylko po to, żeby opłacić to państwo w podatkach, czyli przez połowę życia jesteśmy niewolnikami tego państwa – podsumowywał.