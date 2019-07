Grozili śmiercią 8-latce, bo sparodiowała lewicową ekstremistkę na Twitterze. Do czego jeszcze posunie się radykalna lewica? [VIDEO]

8-letnia Ava Martinez znana jako „Mini AOC” zasłynęła na Twitterze z parodiowania radykalnie lewicowej polityk, Alexandrii Ocasio-Cortez. Po niedługim czasie dziewczynka musiała jednak zaprzestać zabawy, z obawy o własne życie.

Jak daleko mogą się posunąć lewicowi ekstremiści? Wychodzi na to, że naprawdę daleko. Mogą nawet grozić śmiercią dziecku za to, że się bawi i przebiera za ich idolkę.

Wyznawcy Alexandrii Ocasio-Cortez, czyli obecnie najradykalniejszej lewicowej ekstremistki w amerykańskiej polityce, przypominają zaślepioną nienawiścią sektę. Swoją przywódczynię traktują prawie jak Boga.

Ava Martinez zaczęła parodiować Ocasio-Cortez na Twitterze nie dlatego, że jest jej przeciwniczką – jak mogłaby być, to 8-latka i nie ma jeszcze żadnych poglądów politycznych – tylko dlatego, że wujek i ojciec powiedzieli jej, że jest do niej podobna.

W skeczach nie było też przesadnej uszczypliwości – to raczej poziom humoru 8-letniego dziecka; wyolbrzymienie kilku rzucających się w oczy powtarzających się u Ocasio-Cortez gestów i mimiki.

Profil dziewczynki cieszył się dość sporą popularnością. Lewicowi fanatycy nie zwracają jednak uwagi na to ile ktoś ma lat, czy jest jeszcze dzieckiem, tylko szukają sobie przeciwnika.

Dosłownie zlinczowali dziewczynkę w sieci życząc jej śmierci. Sprawa zrobiła się poważna bo lewicowi ekstremiści zdobyli numery członków rodziny małej Martinez i grozili, że zamordują zarówno 8-latkę jak i jej bliskich.

Zaszło to tak daleko, że dziewczynka zrezygnowała z dalszego parodiowania.

Ava will not being doing any more MINI AOC content.

The Left's Harassment and death threats have gone too far for our family. We have been getting calls on our personal phone numbers.

For our safety and for our child's safety, we deleted all Mini AOC accounts.

— SickenTirade (@sickentirade) July 3, 2019