Henry Cavill będzie świetnym Wiedźminem. Tak przynajmniej twierdzi Nocny Król z „Gry o Tron”

Vladimir Furdik, który w „Grze o Tron” zagrał głównego antagonistę czyli Nocnego Króla, pracuje również przy kręcenie serialu „Wiedźmin” na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. Furdik przy „Wiedźminie” pracuje jako koordynator elementów kaskaderskich. Słowak zdradził, że jest zachwycony współpracą z Henrym Cavillem.

„Jest doskonały, bez niego nie byliby w stanie tego zrobić, mogę to zagwarantować. Nie znam żadnych aktorów, którzy są tak dobrzy w walce z mieczem i scenami walki, jak Henry. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto mógłby nauczyć się choreografii walki [dla sceny] w dwie godziny”– wypowiada się na temat współpracy z odtwórcą roli wiedźmina Geralta, Vladimir Furdik.

Słowak podkreślił, że tworzył choreografie walk w serialu tak, aby jak najbardziej pasowała ona do książkowych opisów stworzonych przez Andrzeja Sapkowskiego. Ruchy Geralta mają być lekkie i przypominać taniec.

„Podjęli bardzo dobrą decyzję, by powierzyć tę rolę Henry’emu… Jest bardzo dobrym wojownikiem. Więc nie miałem zbyt wielu trudności podczas nauki. Jego styl…. Starałem się nadać mu styl, który jest bardziej jak taniec – jest delikatny. Przechodzi przez walkę tak, jakby przewidział, co wszyscy robią. Wie trzy sekundy wcześniej, jak kogoś zabije. Więc staraliśmy się to uwzględnić”– wychwala aktora słowacki koordynator.

Co łączy „Wiedźmina” z „Grą o Tron”?

Vladimir Furdik uważa, że serial „Wiedźmin” odniesie podobny sukces do „Gry o Tron” jednak będzie miał inny klimat. „Gra o Tron” bazowała na dramaturgii, a w „Wiedźminie” będzie dużo więcej akcji.

„Mają ambicję osiągnięcia poziomów GoT, a czasami nawet wykraczają za tę skalę. Myślę, że „Gra o tron” to bardziej aktorstwo i dramaturgia, historia była bardzo dobra, a aktorzy wykonali świetną robotę. Jeśli chodzi o nasze sceny akcji, to mogę ręczyć za ich jakość i z tego, co widziałem z rzeczywistych materiałów filmowych, są one bardzo dobre”– powiedział „Nocny Król” o wysiłkach ekipy tworzącej serial na podstawie książek polskiego mistrza fantasy.

Efekty wysiłków ekipy pracującej przy „Wiedźminie” będzie nam dane ocenić jeszcze w tym roku.

Źródło: ppe.pl