Jackowski dzieli się wiedzą na temat zaświatów. Znany jasnowidz nie ma wątpliwości co do życia po śmierci

Najsłynniejszy polski jasnowidz Krzysztof Jackowski słynie z częstych przepowiedni oraz rozwiązaniu tajemniczych spraw, z którymi nie radziła sobie policja. Tym razem podzielił się wiedzą na temat zaświatów.

Jasnowidz Jackowski wypowiedział się na temat własnej śmierci oraz życiu po niej. Jak twierdzi, nie zostało mu dużo czasu, ale jest pewien, że dusza istnieje i nie umiera wraz z ciałem.

W rozmowie z „Super Expressem” Jackowski podzielił się swoimi odczuciami. – Jestem już niemłodym człowiekiem i fizycznie, psychicznie obawiam się śmierci, no bo moje życie to już jest konkretny etap zbliżania się do tej śmierci – zaczął Jackowski.

– Często o niej myślę. Natomiast to, czym się na co dzień zajmuje i co mogę obserwować, przemyślenia po wizjach, napawa mnie dużym optymizmem – że śmierć ciała nie jest śmiercią psychiki, duszy. Moim zdaniem dusza istnieje – dodawał.

W rozmowie jasnowidz nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na temat istnienia nieba i piekła. Podzielił się natomiast dość szczegółowym opisem tego, co dzieje się z ludźmi po odejściu ze świata doczesnego.

– Ja nie mam wątpliwości. Pomyślmy, przestajemy być głodni, przestajemy chcieć, jesteśmy swobodniejsi, możemy fruwać, możemy myślą przenosić się w mgnieniu oka w ułamku sekundy, możemy czuć cudzą myśl – mówił.

– Wyobraźcie sobie o śmierci, że kiedy jesteśmy zdołowani i wiemy, że już jest kres kresów, nagle doznajemy niezwykłych możliwości, jesteśmy bytem, ale nie materialnym, tylko uniwersalnym (…) Po jakimś czasie możecie zatęsknić za chęcią bycia głodnym, za chęcią zakochania się i wielu innych rzeczy – tłumaczył Jackowski.

