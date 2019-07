Krajobraz po wybuchu kamienicy w Bytomiu. Najnowsze ustalenia przyczyn eksplozji, prezydent ogłasza żałobę [FOTO/VIDEO]

Rozszczelnienie instalacji gazowej to najbardziej prawdopodobna przyczyna sobotniej eksplozji w kamienicy w Bytomiu – to najnowsze, cały czas wstępne ustalenia straży pożarnej, na które powołuje się radio RMF FM. Wskutek wybuchu gazu zginęły trzy osoby – 39-letnia kobieta oraz jej dwie córki.

Poważnych poparzeń doznała przechodząca ulicą 62-letnia kobieta. Innych obrażeń doznały trzy przebywające w budynku osoby. Ogółem z budynku ewakuowało się 21 osób. W sobotę wieczorem na chwilę mieszkańcom pozwolono wrócić do mieszkań, żeby zabrali najpotrzebniejsze rzeczy.

– Stan osób rannych w wybuchu w kamienicy w Bytomiu jest stabilny – poinformował w niedzielę prezydent miasta Mariusz Wołosz. Przekazał, że jest duże prawdopodobieństwo, że mieszkańcy budynku w niedzielę będą mogli wrócić do swoich mieszkań.

– Jest duże prawdopodobieństwo, że już dzisiaj spędzą noc w swoich mieszkaniach, jeśli oczywiście będą w stanie zaakceptować to, że w kilku mieszkaniach drzwi są w takim stanie, w jakim są – dodał prezydent Bytomia.

Według specjalistów z nadzoru budowlanego konstrukcja budynku nie została naruszona, ale dwa mieszkania – to, w którym doszło do wybuchu oraz sąsiednie – nie nadają się do ponownego zamieszkania. W pozostałych w poniedziałek rozpocznie się wymiana drzwi i okien.

Zastępca komendanta miejskiego PSP w Bytomiu mł. bryg. Marek Trefon przekazał, że w akcji uczestniczyło łącznie 30 zastępów straży pożarnej. Pytany o możliwe przyczyny rozszczelnienia instalacji, wskazał, że może ich być wiele, a faktyczną ustali biegły. Wskazał m.in. „samoczynne uszkodzenie połączeń gwintowych czy kuchenki gazowej”, a także że „zainicjowane mogło być też np. przeskokiem ładunku elektrycznego”.

Prezydent Bytomia ogłosił żałobę w mieście – 6 i 7 lipca odwołane zostały wszystkie imprezy miejskie.

Źródło: PAP/RMF FM/nczas.com