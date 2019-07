Maleńczuk przeprasza króla disco-polo! Czy Zenek Martyniuk mu wybaczy?

– Biedny ten Zenek, głos ma jak jajecznica – powiedział o gwieździe disco polo Maciej Maleńczuk. Po zdecydowanej reakcji fanów, a może także po uświadomieniu sobie skali sukcesu Martyniuka, naczelny polski skandalista postanowił przeprosić muzyka.

Maciej Maleńczuk po ataku fanów postanowił przeprosić Zenka Martyniuka. Do gwiazdora disco polo pewnie nawet nie dotarły przytyki ze strony podstarzałego, tracącego popularność rockmana.

Maleńczuk chciałby jednak zyskać na tych przeprosinach i proponuje Zenkowi wspólny koncert.

„Jeśli Zenek odpowie na mój apel, to od razu ustalimy datę koncertu. Na początek proponuję układ: jedna piosenka moja, jedna jego, a potem może nawet duet.

Zenek jest autentyczny, widziałem, jak gra na gitarze. Sam nie umiem takich chwytów jak on. Moglibyśmy obaj siąść z dwiema gitarami i zagrać coś akustycznie, bez tej całej elektroniki, bez tego plastikowego dźwięku. Bo tak naprawdę disco polo to są normalne piosenki. Jakby wziąć jedną z nich i zagrać z gitarą, to byłaby zwyczajna piosenka o miłości”– napisał w swoich mediach społecznościowych Maleńczuk.

Jak to możliwe, że jeszcze niedawno naśmiewał się z głosu króla disco polo, a dziś podziwia jego talent? Polscy celebryci, którzy jeszcze parę lat temu mieli ugruntowaną pozycję, a dziś podupadają, wyraźnie błądzą po omacku i nie wiedzą na jakie tory skierować swoją karierę.

Źródło: Pudelek