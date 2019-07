Sarkozy krytykowany za to, że jego żona oparła głowę na jego ramieniu. „Męska dominacja i patriarchat”

Tygodnik „Paris Match” opublikował kilka fotografii byłego prezydenta z małżonką Carlą Bruni. Wybuchła prawdziwa burza, bo pozy tej pary mają być ze… „starego świata”. Walka z męską dominacją i równość oznacza nowe wytyczne dla reporterów?

„Paris Match” zdobił swoje okładki zdjęciami dawnej pary prezydenckiej już kilka razy. Carla Bruni, znana piosenkarka to także celebrytka, a życie b. prezydenta też jest dla wielu ciekawe. Trzeba tu przyznać, że Sarkozy sam sobie jest winien. Był pierwszym prezydentem, który w polityce zagrał swoim prywatnym życiem i pozwolił np., by do mediów wyciekły zdjęcia z narodzin jego dziecka. Nic mu to w sondażach nie pomogło, ale od tej pory prywatne życie polityków przestało być nad Sekwaną tabu.

Today in the pettiest sexism ever: Paris Match using camera tricks show ex-France president Nicolas Sarkozy (5'4") MUCH taller than his wife Carla Bruni (5'7").

Imagine a society with such frail, pathetic masculinity that the concept of wife taller than husband must be hidden. pic.twitter.com/a8kKvZTTsZ

— DenkouNova (@DenkouNova) July 4, 2019