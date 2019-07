Synoptycy są zgodni: Lato mocno nas zaskoczy. Prognozy na najbliższe dwa tygodnie nie pozostawiają złudzeń

To lato mocno zaskoczy wszystkich tych, którzy planują urlopy w Polsce. Jeszcze niedawno cierpieliśmy z powodu ogromnych, afrykańskich wręcz upałów, teraz pogoda zdecydowanie się zmieni. Najbliższe dwa tygodnie raczej nie rozpieszczą plażowiczów.

Meteorolodzy z IMGW są zgodni, to lato można określi jako „pogodne w kratkę”. W najbliższych dniach temperatura wahać się będzie w przedziale od 16 do 20 stopni C. Dopiero od czwartku spodziewać się będzie można lekkiego ocieplenia, jednak słupki rtęci nie poszybują zbyt wysoko. W najcieplejszych częściach kraju odczyt wskazywać będzie maksymalnie 25 stopni C.

W zasadzie do końca lipca nie możemy liczyć na powrót upałów. Prognozy długoterminowe wskazują bowiem, że do końca miesiąca nie napłynie do nas ciepłe powietrze znad Afryki. To dobra informacja dla wszystkich spędzających lato w mieście, zdecydowanie gorsza dla osób, które planowały wyjazd nad morze. Znad Bałtyku możemy spodziewać się chłodnych wiatrów, a temperatura odczuwalna na plaży wahać się będzie w przedziale 17-19 stopni C.

Niższa temperatura nie oznacza jednak „spokojnego nieba”. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej wydali już pierwsze ostrzeżenia przed burzami z gradem. Najbardziej zagrożone obecnie jest województwo podkarpackie, jednak sytuacja może się szybko zmienić.

Źródło: IMGW / NCzas.com