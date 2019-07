Tak działa socjalizm. PiS rozdaje ludziom ich własne pieniądze, a ubóstwo ciągle rośnie

Socjalna polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości na papierze przynosi marne efekty. Wzrost urodzeń praktycznie nie nastąpił po wprowadzeniu 500 plus, wzrosła natomiast liczba osób żyjących w ubóstwie. Obecnie aż dwóch milionów osób w Polsce nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Wprowadzenie programu 500 plus miało być osiągnięciem cywilizacyjnym i wyprowadzeniem milionów polskich rodzin z biedy. Tak się oczywiście nie stało, o czym pisaliśmy już trzy lata temu. Przewidywania te sprawdziły się, co było jasne od samego początku.

Wg danych GUS liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie w 2018 roku wyniosła 5.4 procent, w porównaniu do 4.3 procent rok wcześniej. Podobnie wzrosła liczba osób żyjących w ubóstwie relatywnym z 13.4 do 14.2 procent. Dzieje się tak między innymi dla tego że choć część osób dostaje zwrot w ramach programów socjalnych, to jednak rosną również ceny.

W Polsce ceny różnych produktów stanowią około 60-70 procent cen w Europie Zachodniej. Jednocześnie średnia pensja wynosi nieco ponad 30 procent średniej unijnej, co sprawia, że siła nabywcza w Polsce jest znacznie niższa. W ostatnich latach wzrastają ceny poszczególnych produktów.

– Średnie ceny żywności wzrosły o 2,7 proc., a ceny ziemniaków – o prawie 20 proc. Koszty najmu mieszkań i opału zwiększyły się odpowiednio o 3,8 i 6,8 proc. – piszą Leszek Baj i Hanna Cichy, analitycy gospodarczy Polityki Insight. Do tego warto dodać kilkadziesiąt podwyżek podatków lub nowych opłat.

Szczególnie bolesne są te dotyczące paliwa, gdyż wpływają one na ceny wszystkich produktów. Dodatkowo przez występującą inflację spadła wartość otrzymywanych przez niektórych zasiłków, co powoduje, że przykładowo 500 plus jest dziś warte kilkadziesiąt złotych mniej niż w chwili jego wprowadzenia.

Jeżeli tempo spadku wartości pieniądza będzie się otrzymywać, to niedługo świadczenie będzie trzeba nazywać „300 plus”. – Na razie spadek wartości „500 plus” jest niewielki, ale za 15 lat wartość świadczenia spadnie w zależności od tempa inflacji do poziomu między 277 zł a 326 zł – prognozuje money.pl.

– Zdaniem analityków są więc w Polsce grupy, które nie korzystają ani z dobrej sytuacji gospodarczej, ani z dotychczasowych programów socjalnych – czytamy na businessinsider.com.pl.