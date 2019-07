W Katalonii miejscowi zaatakowali ośrodek dla uchodźców. To próba odwetu za usiłowanie gwałtu na miejscowej dziewczynie

Katalonia. W miejscowości El Masnou doszło do próby samosądu. Lokalni mieszkańcy w odwecie za próbę gwałtu na dziewczynie z miasteczka, zaatakowali ośrodek dla uchodźców.

Ubogacana kulturowo Europa ma wyraźnie dość i psychicznie nie wytrzymuje presji. Policja i państwowe wymiary sprawiedliwości stosują wobec przybyszy z południa i wschodu podwójne standardy dlatego nigdy nie można być pewnym tego, że odpowiednio odpowiedzą oni za popełniane przestępstwa.

To sprawia, że wiele osób posuwa się do czynów nierozważnych i niezgodnych z prawem. Co raz częściej pokrzywdzeni i ich rodziny chcą brać sprawiedliwość we własne ręce.

Nie inaczej było w El Masnou, w Katalonii. W miasteczku uchodźca próbował zgwałcić lokalną dziewczynę. Mieszkańcy postanowili wymierzyć sprawiedliwość.

Kilku mężczyzn zaatakowało ośrodek dla emigrantów raniąc 6 osób.

Katalońska prasa mainstreamowa nie przekazuje spójnej oceny tych wydarzeń. Jedni piszą, że był to akt terroru ze strony skrajnej prawicy, a inni że mieszkańcy w odpowiedzi na bierność służb chcieli dokonać samosądu.

Źródło: Twitter