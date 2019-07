Zwyrodnialec masturbował się na widok 2 dziewczynek na placu zabaw. Policja prosi o pomoc i upublicznia rysopisy

Najprawdopodobniej 30-32 letni mężczyzna, o wzroście 175-177 cm i krępej budowie ciała – tak wyglądać ma zwyrodnialec opisany przez dwie dziewczynki, które 29 maja bawiły się na placu zabaw w Tychach. Na widok 8 i 9 latki mężczyzna zaczął się masturbować.

Jak informują policjanci z Tyskiej policji, którzy zajmują się sprawą, dziewczynki zostały szczegółowo przesłuchane przez psychologów oraz funkcjonariuszy. To właśnie dzięki ich zeznaniom udało się ustalić potencjalny wygląd sprawcy.

Z informacji, które zostały udostępnione poprzez oficjalne komunikaty, wiadomo, iż do zdarzenia doszło przy parku „Pod Żyrafą” w Tychach. To właśnie to miejsce wybrał mężczyzna, aby „obserwować” małe dziewczynki. 8 i 9-latka, które bawiły się wówczas w tym miejscu, szybko zdały sobie sprawę, że zwyrodnialec je obserwuje i wykonuje ruchy, których nie powinien. Wszystko opowiedziały jednej z kobiet obecnej na placu, a ta zawiadomiła policję.

Funkcjonariusze proszę o pomoc w sprawie i przedstawiają portrety sprawców, które zostały stworzone na podstawie zeznań dziewczynek.

Przedstawione obrazy różnią się nieco od siebie m.in. faktem, iż drugi portret posiada znaczne ślady naskórne. Te zostały wskazane przez jedną z dziewczynek, druga nie była w stanie potwierdzić, czy takowe faktycznie były.

Wiadomo również, że mężczyzna tego dnia, mimo upałów, ubrany był od stóp do głów w szare dresy, na głowie miał kaptur.

Źródło: Tychy.slask.policja.gov.pl / NCzas.com