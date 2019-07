Dziwne zachowanie Zełenskiego. Ekspert: „To kokaina albo psychotropy”. Co się dzieje z prezydentem Ukrainy? [WIDEO]

Co dzieje się z prezydentem Wołydymyrem Zełenskim? To pytanie zadają sobie internauci, politolodzy i eksperci na Ukrainie po ostatnim spotkaniu prezydenta z przedstawicielami Zakarpackiego Urzędu Celnego w Użgorodzie. Zdaniem niektórych ekspertów, prezydent miał narkotyczne „zejście”.

Sprawa nabrała tempa chwilę po tym, jak jeden z obecnych na sali operatorów kamer zmontował i udostępnił w internecie film, na którym widać dziwne zachowanie polityka. Wołodymyr Zełenski ewidentnie zachowuje się w sposób, który zwraca uwagę. Z sekundy na sekundę zmienia się jego wyraz twarzy, ręce drżą i nie trudno stwierdzić, że dzieje się coś kompletnie nieprzewidzianego.

Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, to kokaina. Taki stan lęku i depresji występuje w ciągu kilku godzin po zażyciu narkotyku – stwierdził Rusłan Isajew, specjalista ds. substancji psychoaktywnych.

To nie przepracowanie. Zwykle człowiek jest ospały, senny. A tutaj jest jasne, że ta osoba jest aktywna. Tylko ta aktywność nosi nienormalny charakter – dodał.

Z takim zdaniem nie zgadzają się jednak inni eksperci. Zdaniem psychologów Aleksandra Niewiejewa i Pawło Żawnierowa, można stworzyć trzy teorie, które tłumaczyłyby to, co działo się z Wołodymyrem Zełenskim. W tym przypadku zdecydowanie jednak odrzucono opcję zażycia narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.

To można od razu wykluczyć. Gdyby Zełenski zażył narkotyki lub wypił alkohol, reakcja byłaby inna. W stanie upojenia człowiek próbuje udawać, że ma się dobrze: próbuje siedzieć normalnie, mówić odpowiednio. To natychmiast przyciąga wzrok. Tutaj widzimy, że Zełenskiemu, jakby mimowolnie, drżą ręce i stopy – stwierdza Niewiejew.

Najpopularniejszą teorią, która została przyjęta przez internautów jest popularny i znany chyba wszystkim – kac. Zdaniem Żawnierowa jest to bardzo możliwe rozwiązanie.

To całkiem możliwe. Proszę zwrócić uwagę, jak łapczywie pije wodę. Zełenski źle się czuje, chce wyjść z sali. Jeśli coś świętował w przeddzień, to dało to o sobie znać – podkreślił ekspert.

Istnieje jeszcze trzecia teoria, według której problemy nie wzięły się od żadnych substancji, a powstały w psychice Zełenskiego. Zdaniem Pawło Żawnierowa młody polityk może przechodzić obecnie zaburzenia nerwowe.

Kiedy życie dramatycznie się zmienia, czasami trudno sobie poradzić z tym emocjonalnie. Zełenski dźwiga cały kraj ze zdewastowaną gospodarką, z płonącym Donbasem. Czuje cały ciężar intryg za kulisami. Z tego powodu mogą występować ataki paniki i załamania nerwowe. W momencie ataku człowiekowi wydaje się, że serce może się zatrzymać, a on się udusi. Chce uciec. To nie jest szaleństwo, to reakcja ciała. Łatwo to naprawić. Prawdopodobnie to właśnie załamanie nerwowe i jego konsekwencje widzieliśmy – podkreślił.

Źródło: ZIK.ua / 112.ua / NCzas.com