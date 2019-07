Euroabsurdy. Imigranci masowo wyłudzają azyl dla rzekomo prześladowanych „mniejszości seksualnych”

Obywatele wielu krajów świata są wyłączeni z prawa uzyskania azylu, ponieważ sytuacja w ich krajach jest uważana za bezpieczną. Pewną furtkę stanowią jednak prawdziwe lub urojone „prześladowania” grożące mniejszościom seksualnym z długiej listy LGTBQ+.

Imigranci wyraźnie tej możliwości nadużywają. Przyznają się do homoseksualizmu i w ten sposób uzyskują szanse na uregulowanie pobytu w kraju osiedlenia. Niedawno pisaliśmy o rzekomym homoseksualiście z Konga, który molestował… kobiety na francuskiej Majotcie. Sporo Afrykańczyków zasila też ostatnio np. parady gejowskie, by jakoś potwierdzić swoje rzekome preferencje i uzyskiwać azyl.

Organizations included the Out & Proud African LGBBTI charity and UK Lesbian & Gay Immigration Group, with some members parading Ugandan and Nigerian flags. LGBTI asylum seekers were one of the focal points of this year’s #Pride. pic.twitter.com/IckP0oRnXi

— Juliette Maigné (@JulietteMaigne) July 8, 2019