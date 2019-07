Gwiazda Big Brothera nago na plaży w Barcelonie. Blanka Lipińska żałuje, że nie może opalać się topless w Polsce [FOTO]

Blanka Lipińska, pisarka znana przede wszystkim z prowokującej, często przełamującej tabu, twórczości lubi zaskakiwać swoich fanów. Tym razem zaprezentowała się na instagramie zupełnie nago, jednocześnie zauważając, że szkoda jej, iż nie może zrobić tego w Polsce.

Tak na zdjęciu jesteśmy nadzy ! Na PUBLICZNEJ plaży w Barcelonie. I robimy takie „bezeceństwa” całkiem legalnie. Obok tabuny golasów od dzieci po dziadków. I nikt nie jest tym oburzony…no szok. Co za zepsuty kraj !!!! #VivaEspania – napisała w opisie pod zdjęciem.

W późniejszej rozmowie z agencją Newseria, jeszcze raz odniosła się do tematu opalania topless na polskich plażach.

Dlaczego tak nie jest w Polsce, bo okej, my mamy wydzielone plaże do tego, tylko znaleźć taką plażę jest bardzo trudno. I dlaczego my na publicznych plażach nie możemy tego robić – nie mówię już, że całkiem na waleta, ale dlaczego my się nie możemy opalać chociażby topless. Natomiast tam mamy Barcelonę, publiczną plażę w środku miasta i nagle nagich ludzi, to jest przepiękne i fantastyczne, bo przecież wszyscy rodzimy się nadzy. I to mi się bardzo tam podoba i chciałam wzbudzić taką ogólną dyskusję na temat tego, a dlaczego my tak nie mamy? – mówiła Lipińska.

Mam nadzieję, że Polska zwróciła na to uwagę, że może już dosyć tych mandatów 1,5 tys. zł za obrazę moralności i miesięcznej utraty wolności, bo można pójść za to do więzienia u nas w kraju, może się zastanówmy, że jednak jest to naturalne – dodała.

Źródło: Lifestyle.newseria.pl / Instagram.com/BlankaLipinska / NCzas.com