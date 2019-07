Kinga Rusin oszalała! Gwiazda TVN wrzuciła do sieci to zdjęcie. Popełniła jeden poważny błąd

Gwiazda „Dzień Dobry TVN” Kinga Rusin jest w ostatnim czasie nadzwyczaj aktywna w mediach społecznościowych. Dopiero co łączyła Jana Pawła II i LGBTIKEA, to po raz kolejny postanowiła odnieść się prawdopodobnie do społeczności sodomitów.

Kinga Rusin to jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Była żona Tomasza Lisa od lat związana jest z prywatną stacją TVN. Tym razem zamieściła w sieci zdjęcie, niby nic niezwykłego, ale już opis mówi dużo.

– Podwójna tęcza, zjawisko 100% naturalne, występujące w przyrodzie. To nie jest wynaturzenie – napisała na Instagramie Rusin, dodając do tego dwie ikonki tęczy LGBT.

Kinga Rusin nie zwróciła jednak uwagi na ważny szczegół. Tęcza, którą udostępniła na Instagramie składa się z siedmiu kolorów i oznacza m.in. przymierze z Bogiem.

Natomiast tęcza dodana jako ikonka składa się z 6 kolorów i jest symbolem ruchów sodomickich. Tych samych sodomitów potępiono w Piśmie Świętym, za cytowanie którego zwolniono pracownika LGBTIKEA.