Kolosalna zmiana pogody. IMGW ostrzega. Możliwe opady gradu [PROGNOZA POGODY]

Po kilku tygodniach upalnego lata i lekkiego ochłodzenia, już niedługo może czekać nas kolejna anomalia. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy, a jak wiadomo ich zapowiedzi często można włożyć między bajki. IMGW wydało jednak ostrzeżenia.

Pogoda w najbliższych tygodniach raczej nie będzie wakacyjna. Urlopowicze w najbliższych dwóch tygodniach muszą uzbroić się w cierpliwość, lepiej to już było. Teraz czeka nas długie ochłodzenie, a do tego burze, w trakcie których może sypnąć gradem.

Długoterminowe prognozy pogody wskazują, że początek tego tygodnia przyniesie temperatury w okolicach zaledwie 15-20 stopni Celsjusza. Już na poniedziałek synoptycy IMGW wydają ostrzeżenia przed burzami z gradem, które dotyczyć będą województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

– Lokalnie może spaść ok. 20 l/mkw, a wiatr w porywach rozpędzi się do 75 km/h. Znów prognozowane są opady gradu – czytamy na wp.pl. Zmiana prognozy nie nastąpi także w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Dopiero kolejny tydzień ma przynieść lekkie ocieplenie, to jednak dalej nie będą temperatury jakie znamy z czerwca.

Wysokie temperatury przekraczające 25-30 stopni Celsjusza powrócą do nas dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Wówczas też będzie kolejny dobry termin na zaplanowanie wakacji nad polskim morzem czy też na mazurach.

Źródło: TVN Meteo/WP