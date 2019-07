Lider Nowej Demokracji zaprzysiężony na nowego premiera Grecji. To była miażdżąca przewaga

51-letni Kyriakos Micotakis, lider liberalno-konserwatywnej partii Nowa Demokracja (ND), która odniosła druzgocące zwycięstwo w przedterminowych wyborach parlamentarnych w Grecji, został w poniedziałek 8 lipca zaprzysiężony na nowego premiera rządu.

ND uzyskała w wyborach blisko 40 proc. głosów, a rządząca do tej pory lewicowa Syriza Aleksisa Ciprasa 31,5 proc. 250 mandatów rozdzielanych jest w Grecji proporcjonalnie pomiędzy wszystkie partie, które otrzymały co najmniej 3 proc. głosów, a pozostałe 50 otrzymuje wygrane ugrupowanie.

Taki podział sprawił, że Nowa Demokracja ma w 300-osobowym jednoizbowym parlamencie bezwzględną większość 158 głosów. Syriza ma obecnie 86 mandatów, czyli o 59 mniej niż w poprzedniej kadencji. W parlamencie jest też kilka mniejszych partii, w tym komuniści.

#SYRIZA'nın Çöküşü: #Miçotakis'in YDP'si Tek Başına İktidar İlk sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki YDP'nin %38-42, Yunanistan Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın %26,5-30,5 bandında oy aldığı belirtiliyor. 🔗https://t.co/4WNGvFefiA pic.twitter.com/fxk8WCUFA0 — K2 Haber (@k2haber) July 7, 2019

ND i premiera Micotakisa czeka teraz trudne zadanie podjęcia reform, które odbudują zrujnowany rządami lewicy i socjalistycznymi pomysłami kraj.

Źródło: PAP