Michalkiewicz o przyszłości Kukiz’15 i walce z trollem! „Towarzysz Michalkiewicz to mąciciel i klin postsowiecki, który chce umoczyć mordę w melasie”

Stanisław Michalkiewicz odpowiadał na pytania internautów. Jedno z pytań dotyczyło Maxa Kolonki i jego aprobaty dla Kukiz’15. Michalkiewicz wieszczy upadek ruchu Pawła Kukiza i w pewnym momencie dowcipnie odpowiada hejterowi, który twierdzi, że publicysta „chce umoczyć mordę w melasie”.

Internauta zapytał Stanisława Michalkiewicza o ocenę posunięć Maxa Kolonki, jego poparcie dla ruchu Kukiz’15 i konflikt z Januszem Korwin-Mikkem.

„Mamy tutaj do czynienia z dwoma sprawami. Pierwsza to moja opinia na temat opinii Pana Maxa Kolonko, że ruch Kukiz’15 jest jedynym słusznym ruchem społecznym, który dodatkowo ni pobiera subwencji z budżetu państwa. Otóż, rzeczywiście nie pobiera bo zgodnie z ustawą o finansowaniu partii politycznych, subwencje przysługują partiom. Czy nastąpiło to przez niedopatrzenie czy też, taka byłą intencja Pawła Kukiza? Gdyby wziął subwencję partyjną, to rzeczywiście jego zapewnienia, że jest antysystemowcem to musiałby tak zrobić” – powiedział popularny publicysta.

„Dzisiaj to już i tak jest bez większego znaczenia, bo ruch Kukiz’15 jest już formacją schodząca ze sceny polityczne. Jeżeli dalej rwa to raczej siłą imersji, dopóki nie wygasną mandaty poselskie. A taki pomysły by się przykleić do PSL-u to już świadczy o tym, że z tej antysystemontywości nie wiele zostało. Zwracam uwagę, że część posłów przechodzi do PiS chyba 4, a reszta szuka miękkiego lądowania w biznesie” – podkreślił.

Następnie Pan Michalkiewicz odpowiada na hejt „Wojtasa wrr”, który pisze tak: „Odnoszę wrażenie, że przy nieuchronnej grabieży narodu polskiego Pan Stanisław chce mówiąc jego słowami – umoczyć mordę w melasie.”

„No gdybym naprawdę chciał umoczyć mordę w melasie to bym przyłączył się do rabusiów. Ja ich krytykuje, oni mnie wyzywają od antysemintników i tak dalej, także chyba ten zarzut jest trochę na wyrost. Bo już nie będę wskazywał po nazwiskach kto się chce przyłączyć do rabusiów, ale powiem tylko, ci się chcą przyłączyć a w każdym razie mają taką nadzieję, że rabusie ich jakoś tam uwzględnią i okruszkami ze stołu pańskiego się pożywią” – mówi publicysta.

„To ci, którzy tłumaczą wszystkim, wbrew nawet temu co miał namyśli autor pytania, stwierdza, że ta grabież wcale nie jest nieuchronna, że w ogóle nie będzie żadnej grabieży. Więc tacy chcą umoczyć mordę w melasie” – kończy Michalkiewicz.

Źródło: YouTube: Stanisław Michalkiewicz