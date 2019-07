Polak został bohaterem w USA. Uratował kobietę na autostradzie. Amerykanie są zachwyceni jego postawą!

„Autostradowy bohater ratuje samobójczynię”- tak o tym zdarzeniu rozpisują się amerykańskie media. Adrian Guziewski, emerytowany policjant, który odkąd mieszka w USA pracuje w instytucji zajmującej się drogami w Wirginii, uratował kobietę chcącą skoczyć z wiaduktu.

Sytuacja miała miejsce w Spriengfield, w Illinois. Policja stanowa w okolicach godziny 14:00 dostała od turystów informacje o niepokojących wydarzeniach rozgrywających się na moście nieopodal autostrady nr 395.

Adrian Guziewski, emerytowany policjant z Polski, pracujący w Stanach w instytucji zajmującej się drogami pełnił w tym czasie dyżur i znajdował się akurat najbliżej miejsca zdarzenia.

Nie zastanawiał się tylko od razu ruszył kobiecie na pomoc. Na miejscu zobaczył grupkę gapiów zgromadzonych wokół chcącej skoczyć desperatki.

„Jej plecy były zwrócone w stronę jezdni, rękoma trzymała się betonowej ściany wiaduktu. Głowę miała skierowaną w dół, w stronę jadących poniżej samochodów”– powiedział jeden ze świadków rozgrywającego się dramatu.

Guziewski zareagował natychmiast, obudził się w nim instynkt policjanta. Bez wahania pochwycił kobietę i sprowadził ją z mostu. Kobieta krzyczała i próbowała wrócić na konstrukcję.

„Wyciągnął ją z powrotem i kryczał do niej: Proszę, nie chcesz tego robić. Proszę, nie chcesz tego robić. Proszę, chodź ze mną”– relacjonuje jeden ze zgromadzonych wokół kobiety gapiów.

Polak został z nią do samego przyjazdu karetki. Choć on sam nie uważa się za bohatera to amerykańskie media długo nie dadzą mu zapomnieć o jego bohaterskim wyczynie.

Źródło: Wp.pl