Rozdawnictwo „swoim” trwa w najlepsze. Rząd PiS wydał 6 milionów na nagrody. Zobacz, kto zgarnął najwięcej

Chcesz szybko i łatwo zarobić duże pieniądze? Załapać się do ministerstw „dobrej zmiany” – choć to mocno naciągana teza, to jednak patrząc na ostatnie dane finansowe, które ujawnił Super Express, można się do niej mocno przychylić. W ministerstwach rozdano co najmniej 6,4 miliona złotych nagród.

Na małe pocieszenie możemy stwierdzić, iż tak jak zapowiadał premier Mateusz Morawiecki w rozdawnictwie nie znaleziono miejsca dla ministrów czy też wiceministrów. Podana powyżej kwota została rozdana wyłącznie pracownikom i tzw. „ekspertom” w ministerstwach.

Według informacji SE najhojniejszy okazał się minister Jacek Czaputowicz, to właśnie tam przyznano najwięcej nagród pieniężnych, bo aż 3 244 525 zł.

Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w szczególności za wybitne rezultaty w wykonywaniu powierzonych zadań, ukończenie trudnych projektów, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań w trudnych warunkach lub pod presją czasu, zaangażowanie i kreatywną postawę zawodową – tłumaczą urzędnicy.

Jak podkreślają dziennikarze, część z ministerstw, zapewne nie będąc w stanie wytłumaczyć się z przedstawionych liczb, kompletnie zignorowało prośbę o komentarz.

Oto dokładna lista przyznanych nagród:

* Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 3.2 mln zł

* Ministerstwo Rolnictwa – 1.5 mln zł

* Ministerstwo Środowiska – 969 tys. zł

* Ministerstwo Cyfryzacji – 539 tys. zł

* Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – 73.7 tys. zł

* Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 70.9 tys. zł

* Ministerstwo Sprawiedliwości – 39 tys. zł

* Ministerstwo Zdrowia – 34.8 tys. zł

* Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 14.5 tys.

* Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – 10 tys. zł

Źródło: SE.pl / NCzas.com