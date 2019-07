Słoweński „artysta” uhonorował Pierwszą Damę Ameryki. Prowokacja, czy pomnik? Melania płakała jak to zobaczyła [FOTO]

W Słowenii odsłonięto drewniany pomnik Melanii Trump. Nawet Ronaldo miał ładniejszą karykaturę. Niewykluczone, że ten koszmar to prowokacja amerykańskiego artysty lewaka Brad Downey’a.

Słoweńcy postanowi uczcić swą najsłynniejszą rodaczkę. W Svenicy, które jest jej rodzinnym miastem stanął jej drewniany z gruba ciosany „pomnik”. Autorem jest Alesa Zupavec, który rzeźbił piłą łańcuchową. „Pomnik” wykonany jest według koncepcji Brada Downey’a, amerykańskiego artysty znanego z prowokacji. Przedstawia ona Melanię Trump z dnia inauguracji prezydenckiej jej męża Donalda.

Drewniany pomnik jest koszmarny i nawet słynne popiersie Ronaldo może uchodzić przy nim za dzieło sztuki. Nawet w Polsce nie ma tak brzydkiego pomnika Jana Pawła II.

Zdania na temat pomnika są jednoznaczne, ale są różnice w jego interpretacji. Jedni twierdzą, że „rzeźba niespecjalnie się udała” inni, że to prowokacja mająca wyszydzić Pierwszą Damę Ameryki.

Melania Trump prezentuje się z niezwykłą klasą i Amerykanie nie mają wątpliwości, że jest najpiękniejsza Pierwszą Damą jaką miała Ameryka. Co innego media, Hollywood i światek artystyczny. Potrafią tylko szydzić i za wszystko krytykować. Ich opinie są już groteskowe. Wśród krytyków wyróżnia się niejaka Lynn Yaeger, która odpowiada za modę w ekskluzywnym magazynie „Vogue”. Kto chce, niech sobie na tę znawczynię mody i stylu popatrzy.

Now we know why she thinks Melanie dresses bad…😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YjwOu5Fsav

— BC❤️✝️🕊🇺🇸 (@BCStarGzr) January 15, 2019