Wielki powrót Mameda Khalidowa! Legenda polskiego MMA wraca do klatki. „Wrócę groźniejszy niż kiedykolwiek”

Ta decyzja to wielka radość dla fanów MMA w Polsce. Mamed Khalidow niespodziewanie zdecydował się wznowić sportową karierę po blisko roku przerwy. Kolejna walka zapowiada się jako wielkie wydarzenie.

Ci, którzy chcieli zamknąć Khalidowa, mogą już odpocząć. Sam wejdę do klatki… i mogę wam obiecać jedno: mocniejszy niż kiedykolwiek, wybudzony przez odgłosy broni we własnym domu, groźniejszy niż kiedykolwiek. Oczerniony i osądzony wrócę pewniejszy niż kiedykolwiek. Bo właśnie ta sytuacja pokazała mi ostatecznie, że niechętne jednostki zalewa fala lojalnych fanów wpierających mnie przez lata, a za kilkoma pojedynczymi gwizdami stoją setki tysięcy tych, którzy wołali i wołają na trybunach moje imię. To wasze głosy niosły mnie ostatnie 15 lat. To dla was powrócę tam, gdzie moje miejsce – do klatki … klatki MMA – napisał w odezwie do kibiców Khalidow.

W specjalnym wpisie na facebookowym profilu, Khalidow odniósł się także do niedawnych wydarzeń, a mianowicie jego zatrzymania przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych w związku z podejrzeniami o paserstwo luksusowych samochodów.

Jakiś czas temu próbowano pozbawić mnie dumy i godności, która jest dla mnie tak ważna, opierając argumenty na podstawie pomówień skompromitowanego byłego policjanta i oszusta zaślepionego chęcią zemsty o niejasnych korzeniach, który podstępnie wykorzystał moje zaufanie, a kiedy został podejrzany o liczne przestępstwa, postanowił moim kosztem poprawić swoją sytuację. Ktoś niedawno powiedział mi, że Polska to kraj, w którym prędzej czy później kopie się pomniki. Ja jednak nie straciłem ani kropli wiary, ani kawałka nadziei w to miejsce na ziemi, bo nie tworzą go granice ludzkich obyczajów, nie tworzą go też nieliczni krytykanci – napisał Khalidow.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Mamed Khalidow pojawi się ponownie w klatce. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż będzie to jedna z najbliższych gal organizowanych przez federację KSW.

Źródło: Facebook.com/MMAmedKhalidov / NCzas.com