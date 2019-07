Wybrano 50 najlepszych restauracji świata. Zwycięzca pochodzi z kraju o wielkiej tradycji kulinarnej

Francuska restauracja Mirazaur została uznana za najlepszą restaurację świata w 2019 r. w rankingu uważanym za Oscara dobrego jedzenia.

Restauracja prowadzona jest przez włosko-argentyńskiego szefa kuchni Mauro Colagreco, który otrzymał trzy gwiazdki Michelin w styczniu 2019 roku. Jego kuchnia oferuje smaki Lazurowego Wybrzeża z włoską i argentyńską tradycją i wzbogaca je brazylijskim akcentem.

Następne miejsca zajęły restauracje: Noma (Kopenhaga, Dania), Asador Etxebarri (Axpe, Hiszpania), Gaggan (Bangkok, Tajlandia), Geranium (Kopenhaga, Dania), Central (Lima, Peru), Mugaritz (San Sebastian, Hiszpania), Arpege ( Paryż, Francja), Disfrutar (Barcelona, ​​Hiszpania), Maido (Lima, Peru).

The World’s Best 50 Restaurants to lista stworzona przez brytyjską firmę medialną William Reed Business Media, która pierwotnie pojawiła się w brytyjskim magazynie Restaurant, opartym na ankiecie międzynarodowych szefów kuchni, restauratorów, smakoszy i krytyków restauracji.

