Będzie kolejne 500+. Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu dla niepełnosprawnych

Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające początkowo obejmie osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności. Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty.

Premier poinformował, że chce, by zaczęło ono obowiązywać już od 1 października br.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że finansowanie tego projektu jest zapewnione.

Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazywał wówczas fundusz solidarnościowy i podatek handlowy.

– Środki w funduszu solidarnościowym już dzisiaj są zasilane z dwóch źródeł – to jest podatek od osób, które zarabiają powyżej 1 mln zł rocznie w wysokości 4 proc. oraz część składki na Fundusz Pracy – powiedział we wtorek premier.

– W tym roku nie przewidujemy jakichkolwiek problemów m.in. ze względu na to również, że obejmie to niewielką część roku, prawdopodobnie trzy miesiące. W przyszłym roku pojawiają się już właśnie w pełnym cyklu rocznym środki z opodatkowania osób zarabiających powyżej 1 mln zł, a więc też to finansowanie jest zapewnione – zapewnił Morawiecki.

Nie zabrakło przy tym przypominania o własnych – wg premiera – sukcesach. – Siła państwa polskiego musi być mierzona nie tylko tym, jak rośnie jego gospodarka, ile kilometrów dróg wybudowaliśmy, jak silne są nasze firmy, ale przede wszystkim taką najlepszą ludzką miarą jest to, w jaki sposób traktujemy naszych najsłabszych obywateli – powiedział szef rządu.

Źródło: PAP/nczas.com