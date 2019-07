„Drogi niemiecki rządzie… wsadź sobie imigrantów…”. Wicepremier Salvini ostro odpowiada Niemcom wtrącającym się w wewnętrzne sprawy Włoch

Przywódca Ligi Matteo Salvini w ostrych słowach odpowiedział niemieckiemu ministrowi spraw wewnętrznych, który chce by Włochy otworzyły swe porty dla statków przemytników ludzi. „Włochy nie będą śmietniskiem dla problemów Europy” – napisał wicepremier Włoch.

Horst Seehofer, minister spraw wewnętrznych Niemiec z ramienia bawarskiej CSU wezwał Włochy, by zezwoliły statkom przemytników ludzi zawijać do swych portów. Na reakcję jego włoskiego odpowiednika i przywódcy Ligi nie trzeba było długo czekać.

„Drogi niemiecki rządzie” – napisał na Twitterze Salvini. ” Nie otworzę portów. Ale możesz wsadzić sobie imigrantów do samochodu i zawieźć ich do niemieckiej ambasady. Dni, w których Włoch były „wysypiskiem śmieci” dla problemów Europy skończyły się.

Seehofer napisał wcześniej w liście do Salviniego, iż nie można dopuszczać do tego, żeby statki z uratowanymi ludźmi pływały po Morzu Śródziemnym przez wiele dni i nie mogły zawinąć do żadnego portu.

W obronie decyzji Salviniego, który zdecydował, że włoskie porty nie przyjmują statków przemytników udających ratowników stanął były kanclerz Austrii Sebastian Kurz, który w rozmowie z „„Welt am Sonntag” stwierdził, że przemytnicy dają imigrantom fałszywą nadzieję i narażają ludzi na niebezpieczeństwo.

– Póki ratowanie ludzi na Morzu Śródziemnym wiąże się z biletem do Europy, dopóty coraz więcej ludzi będzie wyruszać w drogę – powiedział Kurz. – To się skończy dopiero wtedy gdy Europa zapewni, że każdy kto nielegalnie chce się dostać wróci do kraju swego pochodzenia, albo utonie w Morzu Śródziemnym.

Wicepremier Salvini podejmuje coraz ostrzejsze kroki w walce z przemytem nielegalnych imigrantów. Zapowiada, że do włoskich portów nie będą mogły zawijać nie tylko statki przemytnicze pływające pod obcą banderą, ale także pod włoską.

Włoski rząd rekwiruje też jednostki przemytników. Tydzień temu zajęto statek niemieckiej Sea Watch 3 niemieckiej przestępczej organizacji przemytniczej, a w sobotę jacht Alexa włoskich szmuglerów, który nielegalnie wpłynął do portu na wyspie Lampedusa.

Salvini chce tez podnieść kary grzywny dla przemytników z 50 tysięcy euro do 1 miliona.